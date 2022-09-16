



Глава Узбекистана выступил с речью на саммите ШОС в Самарканде



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с речью на проходящей в Самарканде под председательством Узбекистана встрече глав стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. В выступлении говорилось: "Уважаемые главы делегаций!



Уважаемые участники саммита!



Дамы и господа!



Сердечно приветствую вас на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.



Рад возможности лично принять в древнем и гостеприимном Самарканде лидеров государств-членов ШОС, стран-наблюдателей, наших почетных гостей и представителей международных организаций.



Этот величественный город, расположенный в самом сердце Великого шелкового пути, в течение тысячелетий служил центром межцивилизационного диалога, культурного и духовного взаимообогащения, торгового и научного обмена.



Отрадно, что сегодня, невзирая на пандемию и непростую ситуацию в мире, Самарканд вновь объединил лидеров обширного пространства Евразии, стал центром международной политики и экономики.



Хотел бы искренне приветствовать лидеров государств, впервые участвующих в нашем мероприятии: Премьер-министра Исламской Республики Пакистан господина Шахбаза Шарифа, Президента Турецкой Республики господина Реджепа Тайипа Эрдогана, Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, Президента Туркменистана господина Сердара Бердымухамедова.



Добро пожаловать в Узбекистан!



Уважаемые участники заседания!



В период своего председательства в ШОС мы стремились активизировать практическое взаимодействие в рамках нашей Организации, повысить ее потенциал и международный авторитет.



Приоритетное внимание наряду с вопросами обеспечения безопасности уделялось расширению торгово-экономического

и гуманитарного сотрудничества.



Были реализованы многочисленные инициативы по всем направлениям деятельности Организации. Несмотря на последствия пандемии и глобальные потрясения, нам вместе удалось в полном объеме выполнить План председательства. Проведено более 80 крупных мероприятий. Наши совместные усилия отражены в принимаемых сегодня более 40 документах.



Еще раз благодарю все государства ШОС, а также Секретариат Организации и Исполком Региональной антитеррористической структуры за активное содействие нашему председательству.



Уважаемые участники саммита!



В условиях дефицита доверия и взаимопонимания в мире, противостояний и конфликтов усилились многочисленные вызовы стабильности и безопасности.



Серьезные риски для устойчивого развития представляют следующие проблемы современности: изменение климата, нехватка водных и природных ресурсов, социально-экономические последствия пандемии, кризис энергетической и продовольственной безопасности.



Растет глобальный запрос на взаимодоверие, справедливость и солидарность. В этой связи как никогда востребовано продолжение открытого и конструктивного диалога. Деятельность нашей Организации демонстрирует миру, что такой диалог возможен.



Благодаря твердой приверженности принципам открытости и внеблоковости ШОС укрепляет взаимовыгодные отношения между странами-участницами и успешно углубляет международное сотрудничество. Расширяется состав ШОС, развиваются наши партнерские связи.



Сегодня подписывается Меморандум об обязательствах Исламской Республики Иран как полноправного члена Организации. Искренне поздравляю Президента Ирана, уважаемого господина Иброхима Раиси и всех наших коллег с этим историческим событием.



Приветствуем подписание меморандумов о предоставлении статуса партнеров по диалогу Арабской Республике Египет и Государству Катар.



Кроме того, мы принимаем решения о начале процедур по предоставлению Республике Беларусь статуса полноправного члена ШОС, а Королевству Бахрейн, Государству Кувейт, Мальдивской Республике, Объединенным Арабским Эмиратам и Республике Союз Мьянма – статуса партнеров по диалогу.



Расширение географического охвата ШОС – еще одно подтверждение востребованности нашей Организации, демонстрирующей эффективность, взаимопонимание

и динамизм.



Уважаемые главы делегаций!



ШОС вступает в новый, ещё более ответственный этап своего развития. Нам предстоит вместе решать многие приоритетные задачи сотрудничества.



На наш взгляд, прежде всего важно и далее сохранять внеблоковый статус Организации и её открытость.



Мы твердо придерживаемся принципа неделимости безопасности. Деятельность ШОС и впредь должна оставаться ориентированной на широкое партнерство. Также убеждены, что Центральная Азия должна сохранять статус «географического ядра» ШОС.



Другая ключевая задача – укреплять сплоченность, взаимную поддержку и партнерство на основе принципов «Шанхайского духа». Только так мы сможем обеспечить мир, стабильность и процветание в регионе ШОС.



Полагаю, что, опираясь на эти принципиальные подходы и учитывая международную ситуацию, мы можем приступить к подготовке Стратегии развития ШОС до 2040 года. Данный программный документ должен охватить все направления нашего многопланового сотрудничества, определить приоритеты долгосрочного развития ШОС.



В первую очередь, чрезвычайно важно повысить практическую отдачу сотрудничества в области экономики, торговли и инвестиций. Это одно из ключевых условий обеспечения стабильности в регионе и повышения благосостояния населения наших стран.



Очевидно, что для достижения большей экономической устойчивости необходимо использовать надежные модели регионального взаимодействия. Важно перейти к реальным действиям по выстраиванию производственных цепочек между странами ШОС с более коротким «плечом поставок».



Мы заинтересованы в максимальном раскрытии существующего потенциала с учетом преимуществ взаимодополняемости экономик стран ШОС. В этой связи предлагаем приступить к формированию общего пространства промышленно-технологической кооперации на основе запуска Нового экономического диалога ШОС.



Его главная задача – объединить возможности и активизировать все созданные нами механизмы торгово-экономического сотрудничества путем устранения торговых и таможенных барьеров, формирования гарантированных и стабильных цепочек производства и поставок, стимулирования совместных программ локализации и импортозамещения, а также посредством защиты и продвижения взаимных инвестиций, прежде всего в развитие инфраструктуры, конкурентоспособной промышленности и сектора услуг.



В целях полномасштабного экономического сотрудничества наших стран и выхода на конкретные результаты практического взаимодействия предлагаем провести в Узбекистане Неделю делового партнерства регионов государств ШОС.



Для углубления промышленной кооперации и стимулирования торговли выступаем также за создание Альянса специальных экономических зон стран ШОС. Готовы провести в следующем году здесь, в Самарканде, на базе индустриальной зоны «Узбекистан – ШОС» первую встречу руководителей администраций специальных зон.



В качестве еще одной меры предлагаем проведение на ежегодной основе Большой торговой ярмарки ШОС с созданием на ее базе единой электронной платформы.



Этому также будет способствовать принимаемый нами План совместных действий по развитию внутрирегиональной торговли.



Хотел бы обратить внимание на еще один важный вопрос.



Следует признать: несмотря на то, что наши страны являются крупными производителями, экспортерами и импортерами сельскохозяйственных товаров и продуктов питания, мы до сих пор не смогли наладить серьезное взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности на площадке ШОС.



Потенциал наших государств позволяет стабильно обеспечивать внутренние рынки зерновыми культурами, животноводческой и плодоовощной продукцией, основными видами продовольствия, а также необходимыми удобрениями. Кроме того, мы должны внести свой вклад в решение этой проблемы на глобальном уровне.



В этой связи считаем необходимым разработать Общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности. В этом документе важно предусмотреть конкретные меры по сближению нормативной базы, проведению совместных исследований и внедрению инноваций.



Помимо этого, самое серьезное внимание следует уделить программам выращивания и переработки сельскохозяйственных культур, формированию согласованных схем прямых взаимных поставок, организации эффективной логистики, «зеленых» и экспресс-коридоров для доставки качественных и доступных продуктов питания.



В целях широкого обсуждения этих жизненно важных вопросов предлагаем провести в следующем году Международную конференцию по продовольственной безопасности.



Уважаемые коллеги!



Сегодня мы принимаем Концепцию ШОС по укреплению взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров.



В целях практического выполнения основных положений концепции предлагаем создать при поддержке Организации Объединенных Наций Межрегиональный центр по взаимосвязанности в городе Ташкенте.



Считаем также историческим событием подписание в рамках саммита трехстороннего Соглашения о строительстве железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.



Призываем поддержать и другой стратегически важный проект – строительство железнодорожного коридора Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар.



Реализация этих двух проектов откроет широкие возможности для усиления взаимосвязанности, увеличения взаимной торговли и инвестиций, в целом – обеспечения устойчивого экономического роста на пространстве нашей Организации.



Все перспективные проекты в области транспорта и коммуникаций мы могли бы обсудить на площадке первого Транспортного форума ШОС в следующем году в Узбекистане.



Особую актуальность приобретают проблемы экологической повестки.



Сегодня, принимая совместное Заявление по реагированию на изменение климата, ШОС демонстрирует солидарность в деле противостояния этим рискам и вызовам.



Вместе с тем нужны новые механизмы и форматы практического сотрудничества в этой жизненно важной для всех нас сфере.



Мы предлагаем создать Климатический совет ШОС, который сможет объединить наших политиков и общественных деятелей, ученых и экспертов-экологов, представителей бизнеса.



Такой формат позволит повысить эффективность сотрудничества в продвижении проектов климатической адаптации, борьбы с опустыниванием и деградацией земель, внедрения водосберегающих технологий.



Это особо востребовано в контексте преодоления губительных последствий экологической катастрофы Арала.



Важным условием развития ШОС является эффективное сотрудничество в сфере безопасности. В новых реалиях актуальным является укрепление координации деятельности правоохранительных органов и спецслужб наших стран.



Давно назрел вопрос о повышении эффективности Региональной антитеррористической структуры ШОС на основе наших договоренностей по совершенствованию ее деятельности, в том числе в вопросах предупреждения и оперативного реагирования на вызовы и угрозы безопасности.



Важно наладить практику ежегодных выездных заседаний Совета РАТС для оценки ситуации в наших странах и принятия комплексных решений с учетом сегодняшних реалий.



Опасной тенденцией становится рост радикализма. Полагаем целесообразным принять комплекс действенных мер по недопущению вовлечения молодежи в экстремистские организации, формированию устойчивого иммунитета к различным деструктивным идеологиям.



Хотел бы также обратить внимание на вопросы развития безопасных информационно-коммуникационных технологий, которые уже во многом определяют современную жизнь.



Только объединив усилия, мы сможем в полной мере использовать преимущества цифровизации, одновременно снижая угрозы в информационном пространстве.



Все более насущной становится задача создания совместной площадки для борьбы с киберпреступностью.



Среди ключевых приоритетов ШОС должно оставаться усиление координации в содействии установлению мира и социально-экономическому восстановлению Афганистана.



Хотел бы особо поблагодарить коллег за поддержку недавней Ташкентской конференции.



Участие в ней афганской делегации, представителей многих государств и международных организаций, в том числе ШОС, подтверждает стремление мирового сообщества к выработке согласованных подходов в отношении сотрудничества с этой страной.



Подчеркну: афганский народ как никогда нуждается в нашей добрососедской помощи. Мы не должны повторить ошибок прошлого и оставить Афганистан один на один с его проблемами.



Ужесточение санкционной политики и дальнейшая изоляция нынешних властей Афганистана неизбежно приведет к усилению радикализации внутри страны и превращению ее в плацдарм

для террористических организаций.



В этой связи выступаем за развитие конструктивных контактов с Кабулом для выполнения ранее принятых временными властями Афганистана международных обязательств, в том числе в области прав женщин и детей.



Кроме того, предлагаем совместно учредить специальный Фонд гуманитарной поддержки Афганистана в нашем приграничном городе Термезе, задействовав современную инфраструктуру созданного там международного транспортно-логистического хаба.



Средства фонда будут направляться на преодоление социального кризиса в этой стране, реализацию образовательных программ для молодежи и проектов в сфере здравоохранения.



Уважаемые участники саммита!



Культурно-гуманитарные связи традиционно формируют прочную основу нашего сотрудничества. Крепкая дружба и взаимопонимание между нашими народами – залог мира и широкого партнерства в регионе ШОС.



Именно на эти цели направлен принимаемый сегодня Комплексный план по реализации Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.



Опираясь на принцип уважения многообразия культур, наша Организация открывает миллионам людей новые возможности межкультурного общения и обмена.



Считаю необходимым учреждение дополнительных форматов в рамках ШОС – таких как Форум ректоров университетов, Дни культуры и туризма, совместные спортивные мероприятия и универсиады.



Отмечу, что современные технологии позволяют нам также запустить цифровые площадки межкультурного диалога. Это – виртуальные музеи и творческие выставки, научные видеоконференции, которые будут способствовать сближению наших народов, в том числе путем активного вовлечения в такие проекты молодежи.



На это будут направлены и увеличение взаимных туристических потоков, реализация совместных программ и проектов в области туризма.



Для активизации нашего сотрудничества в этом приоритетном направлении предлагаю объявить следующий год – Годом развития туризма на пространстве ШОС.



Уверен, что принимаемое сегодня Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма создаст необходимую правовую базу для совместной работы.



Дорогие друзья!



С древних времен Самарканд был центром духовного, экономического, культурного и научного обмена между народами, живущими на пространстве от Восточной Азии до Северной Африки, Ближнего Востока и Европы. На протяжении веков здесь создавалась особая культура плодотворного общения представителей разных цивилизаций.



Самарканд – это живой пример того, как столетиями на практике претворялись в жизнь принципы толерантности и уважительного отношения к традициям и ценностям разных народов, которые мы взяли за основу при создании ШОС.



Сейчас такой диалог, свободный от геополитического соперничества, идеологических противоречий и споров, чрезвычайно востребован.



Поэтому сегодня Узбекистан рад предложить партнерам Самаркандскую инициативу солидарности во имя общей безопасности и процветания.



Ее цель – вовлечь в глобальный межцивилизационный диалог всех, кому небезразлично наше общее будущее, кто готов, невзирая на разногласия, искать согласованные подходы и решения, кто разделяет принципы «Самаркандского духа».



Вопросы практической реализации этой инициативы предлагаем совместно рассмотреть на международном Самаркандском форуме в следующем году с участием политических лидеров, авторитетных представителей общественности, деловых, академических и экспертных кругов.



Основой работы форума станет насыщенная Программа действий, которую мы в скором времени представим всем нашим партнерам. Надеюсь на Вашу широкую поддержку и участие

в продвижении нашей инициативы.



Уважаемые участники заседания!



Позвольте в завершение своего выступления еще раз выразить всем вам искреннюю признательность за активное содействие в достижение целей председательства Узбекистана.



Уверен, что принимаемые сегодня документы и решения станут достойным вкладом в дальнейшее поступательное развитие и повышение авторитета Шанхайской организации сотрудничества в целях обеспечения региональной и глобальной безопасности, во имя прогресса и процветания наших стран и народов.



Благодарю за внимание." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи