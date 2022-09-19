Делегация МИД Узбекистана отправилась в Нью-Йорк

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня делегация ведомства внешней политики Узбекистана во главе с министром иностранных дел Владимиром Норовым отправилась с визитом в Соединенные Штаты Америки.

Целью визита, который продлится до 24 сентября, является участие в предстоящем в Нью-Йорке в штаб-квартире Организации Объединенных Наций заседании 77-й Сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках которых В.Норов выступит на общих дебатах.

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