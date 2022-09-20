



Глава Узбекистана провел переговоры с зарубежными коллегами



ТАШКЕНТ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры по телефону с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном и Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым. Главной темой обсуждения стала ситуация на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном, где происходит вооруженный конфликт. Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и итоги завершившегося в Самарканде саммита ШОС. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи