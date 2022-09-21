Глава МИД Узбекистана провел в Нью-Йорке ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 сентября. /УЗИНФОРМ/. 19-21 сентября пребывающий с визитом в Нью-Йорке в рамках участия в 77-й Сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел ряд встреч с зарубежными коллегами, руководителями структур ООН и представителями деловых кругов США, с которыми он обсудил приоритетные вопросы развития двустороннего сотрудничества.



В частности, состоялись встречи с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюйом, заместителем Генерального секретаря ООН, главой Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым, заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным секретарем Конвенции по борьбе с опустыниванием Ибрахимом Тиау, министром иностранных дел Республики Сербия Николой Селаковичем, а также представителями американской инвестиционной компании «Franklin Templeton».

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