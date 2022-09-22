Продолжается визит главы МИД Узбекистана в Нью-Йорк

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 сентября. /УЗИНФОРМ/. 21 сентября пребывающий с визитом в Нью-Йорке в рамках участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов продолжил проведение двусторонних встреч.

В частности, он провел встречи с руководителями ведомств иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Мохамедом Али Сабри, Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бин Зайедом аль-Нахайаном, Австрийской Республики Александром Шалленбергом, а также Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельгой Марией Шмид, Генеральным директором Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле и специальным представителем Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по Афганистану Томасом Вестом и спецпосланником США по делам афганских женщин, девочек и правам человека Рина Амери.

Кроме того, Владимир Норов принял участие в министерской встрече Группы друзей «Инициативы по глобальному развитию» под председательством министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

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