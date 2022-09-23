



Ташкент посетила делегация Литвы



ТАШКЕНТ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/. 22 сентября в Узбекистан прибыла с визитом делегация Литовской Республики во главе с заместителем министра иностранных дел Литвы Мантосом Адоменасом. Целью визита явилось участие в прошедших в Ташкенте очередных политических консультациях по линии МИД двух стран, в ходе которых были обсуждены вопросы развития сотрудниччества в сферах политики, экономики и торговли, текстильной и химической промышленности, производства стройматериалов, минеральных удобрений, сельского хозяйства, транспорта и таможни, туризма, науки и образования, здравоохранения. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи