



Посол Узбекистана аккредитован в Объединенных Арабских Эмиратах



НОВОСТИ В МИРЕ, 24 сентября. /УЗИНФОРМ/. 22 сентября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Абдулазиз Аккулов вручил свои верительные грамоты Президенту Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммаду ибн Заиду Аль-Нахайяну. После окончания торжественной церемонии стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-эмиратского сотрудничества по всему спектру направлений. Абдулазиз Аккулов ранее работал в ведомстве туризма и спорта Узбекистана. В новой должности он сменит Бахтиера Ибрагимова. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи