Глава МИД Узбекистана выступил на сессии ГА ООН

ТАШКЕНТ, 25 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, пребывающий с визитом в Нью-Йорке, выступил с речью на заседании 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

В выступлении говорилось:

"Уважаемый господин Председатель!



Уважаемый Генеральный секретарь!



Главы делегаций!



Дамы и господа!



Позвольте выразить искреннюю благодарность за возможность выступить с этой высокой трибуны.



Хочу поздравить Его Превосходительство Цабо Кёрёши с избранием Председателем 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи.



Пользуясь случаем, хочу также поблагодарить Его Превосходительство Абдуллу Шахида за успешное руководство работой 76-ой сессии Генассамблеи.



Современный мир сталкивается с глубоким кризисом доверия на глобальном уровне, усилением многочисленных вызовов стабильности и безопасности, нарастанием геополитического противостояния и рисков возрождения блокового мышления.



Расширение и обострение в разных точках мира вооруженных конфликтов дестабилизируют международные торгово-экономические связи, которые еще не успели восстановиться от последствий пандемии. Усугубляются вызовы обеспечения продовольственной и энергетической безопасности.



Глобальные климатические потрясения, растущий дефицит природных и водных ресурсов, распространение инфекционных заболеваний способствуют обострению конфликтов, возникновению гуманитарных кризисов, угрожают основам жизнедеятельности.



Очевидно, что ни одна страна не может избежать глобальных рисков и вызовов или справиться с ними в одиночку. Выход из опасной спирали кризисов видится в конструктивном диалоге и многостороннем сотрудничестве, основанном на учёте и уважении интересов всех стран. Эффективное международное взаимодействие необходимо, чтобы мир стал более устойчивым, предсказуемым и процветающим.



В сложившихся условиях считаем важным усилить центральную роль ООН в решении глобальных и региональных проблем. Организация должна эволюционировать для эффективного реагирования на происходящие изменения.



Сегодня также чрезвычайно востребовано установление межцивилизационных и межкультурных отношений и диалога для поиска согласованных подходов и решений, снятия глобальной напряженности, неопределенности и непредсказуемости. С учетом этого, Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев на саммите Шанхайской организации сотрудничества 16 сентября в Самарканде выдвинул Самаркандскую инициативу солидарности во имя общей безопасности и процветания.



Ее цель – содействие восстановлению взаимного доверия и стабильности в международных отношениях, а также укреплению солидарности через налаживание широкого диалога, свободного от геополитического соперничества, идеологических противоречий и споров.



Вопросы практической реализации данной инициативы мы предлагаем совместно рассмотреть на Самаркандском форуме в 2023 году с участием высоких представителей ООН, политических лидеров, авторитетных представителей общественных, деловых и академических кругов.



Уважаемые друзья,



В этом году мы приняли Стратегию развития Нового Узбекистана на 2022–2026 гг., направленную на углубление демократических процессов, обеспечение верховенства закона, повышение уровня и качества жизни населения.



Данная стратегия опирается на результатах реформ, осуществленных в нашей стране за предыдущие пять лет, и призвана нарастить усилия по ускоренной и всесторонней реализации Целей устойчивого развития.



В частности, к 2030 году мы намерены вдвое снизить уровень бедности, повысить эффективность системы социальной защиты с охватом всех нуждающихся, укрепить продовольственную безопасность, войти в число стран мира с уровнем дохода населения выше среднего.



Сегодня Узбекистан находится в преддверии важного политического мероприятия – конституционной реформы.



Ключевая цель обновления Конституции – придать устойчивый и необратимый характер процессу фундаментальной трансформации системы государственного и общественного управления, основным смыслом и содержанием которой должны стать уважение, соблюдение, защита чести и достоинства человека, гарантированное обеспечение его неприкосновенных прав и свобод.



В содержание Конституции предложено глубоко внедрить идею «Во имя чести и достоинства человека». Новым Основным законом будут конституционно закреплены полная отмена смертной казни, такие институционально-правовые концепции как «Правило Миранды» и принципы «Хабеас корпус», а также впервые экологические права граждан.



Конституционные поправки должны стать нормами прямого действия, направленными, на гарантированное обеспечение и защиту интересов граждан, принадлежащих к различным социальным слоям общества. В частности, предлагается закрепить на конституционной основе недопущение использования детского и принудительного труда, а также отказа женщинам в приеме на работу по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.



Кроме того, предложено внести в Конституцию нормы, обеспечивающие открытость, прозрачность и подотчетность

в деятельности государственных органов.



Изменения и дополнения в Основной закон рассмотрены на всенародном обсуждении и скоро будут вынесены на референдум.



Дамы и господа,



Всецело поддерживаем инициативу Генерального секретаря Антониу Гутерриша провести в сентябре 2023 года «Саммит будущего».



Высоко оцениваем успешное проведение накануне исторического Саммита по трансформации образования, который продемонстрировал приверженность международного сообщества объединению усилий для скорейшего восстановления и модернизации систем обучения.



В Узбекистане уже достигнуты конкретные результаты в этой сфере. За прошедшие 5 лет охват высшим образованием вырос с 9% до 29%, а детей дошкольным образованием – с 27% до 67,2%.



Именно молодежь должна играть ключевую роль в процессах, имеющих непосредственное отношение к их судьбе и будущему. В этих целях Узбекистан планирует провести в 2023 году первое заседание Молодежного совета стран Центральной и Южной Азии, который станет площадкой для новых идей и конкретных предложений. Рассчитываем на поддержку ООН в проведении данного важного форума.



14-16 ноября текущего года мы планируем совместно с ЮНЕСКО организовать в Ташкенте Всемирную конференцию по воспитанию и образованию детей младшего возраста. Данный форум будет способствовать обмену передовым опытом для обеспечения всеобщего, справедливого и качественного образования.



Приглашаем министров образования ваших стран принять участие на этом высоком форуме.



Уважаемые участники заседания,



Сегодня, благодаря совместным усилиям стран Центральной Азии, в нашем регионе создана принципиально новая политическая атмосфера.



Запущенный по инициативе Узбекистана механизм Консультативных встреч глав государств региона стал ярким символом новой эры регионального сотрудничества.



На последней Консультативной встрече, состоявшейся 21 июля текущего года, принят поистине исторический Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке.



Международным признанием углубляющегося партнерства стран региона стало принятие Генеральной ассамблеей ряда резолюций в поддержку укрепления мира, стабильности и регионального сотрудничества в Центральной Азии.



Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку международным сообществом процессов сближения и кооперации стран Центральной Азии, интеграции региона в глобальные экономические и транспортные связи.



Выражаем благодарность Генеральному секретарю Антониу Гутерришу за поддержку нашей инициативы по проведению Международной конференции, посвященной реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии, которая состоялась в марте текущего года в г.Ташкенте.



Принимая во внимание итоги состоявшегося Форума, предлагаем открыть в Центральной Азии Региональный офис Контртеррористического управления ООН в целях успешной реализации Глобальной стратегии и постоянного мониторинга хода выполнения обновленного Совместного плана действий.



Уважаемый господин Председатель,



Перспективы развития Центральной Азии неразрывно связаны с обеспечением мира в соседнем Афганистане.



Нас беспокоит снижение международного внимания к этой стране, переживающей глубокий гуманитарный кризис. Считаем крайне важным не допустить изоляции Афганистана, оставив его один на один с имеющимися проблемами. Это, несомненно, будет иметь негативные последствия для региональной и международной безопасности.



Состоявшаяся в июле в г. ТашкентеМеждународная конференция по Афганистану с участием делегации временного правительства страны показала заинтересованность мирового сообщества в выработке согласованных подходов в отношении этой страны.



Мы убеждены, что общим приоритетом международного сообщества должно стать восстановление экономики Афганистана, ее интеграция в межрегиональные экономические процессы, реализация инфраструктурных и социально значимых проектов. Для решения этих задач необходимы поддержка ООН, международных финансовых институтов и стран-доноров.



Узбекистан вносит посильный вклад в международные усилия по содействию Афганистану. В приграничном городе Термез создан Международный транспортно-логистический хаб, активно используемый структурами ООН для предоставления гуманитарной помощи этой стране.



Мы предлагаем учредить в г. Термезе специальный Фонд гуманитарной поддержки Афганистана, средства которого будут направляться на преодоление социального кризиса, реализацию образовательных программ для молодежи и проектов в сфере здравоохранения.



В принятой в июле текущего года по инициативе Узбекистана резолюции Генеральной ассамблеи «Об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией» приоритетное место отводится вовлечению Афганистана в экономическое взаимодействие, его превращению в мост, соединяющий два региона.



Практической реализации этих идей будут способствовать осуществление трансрегиональных инфраструктурных проектов, таких как строительство железной дороги «Термез – Мазари-Шариф – Кабул - Пешавар».



Решению задач вовлечения Афганистана в региональные торгово-экономические связи также будет способствовать предлагаемое Узбекистаном создание при поддержке ООН Межрегионального центра по взаимосвязанности в городе Ташкенте.



Уважаемые участники сессии,



Сегодня негативные последствия изменения климата остро проявляются и в нашем регионе.



Мы готовы активно участвовать в многосторонних усилиях по продвижению актуальных вопросов «зелёной» повестки и сдерживанию процессов изменения климата.



Узбекистан взял на себя дополнительное обязательство о снижении выбросов парниковых газов в рамках Парижского соглашения, реализует комплексную стратегию по переходу на «зелёную» экономику и развитию возобновляемой энергетики.



В прошлом году Президент Узбекистана выдвинул масштабную инициативу под названием «Яшил макон», которая предусматривает посадку 1 млрд. деревьев и кустарников по всей стране в течение следующих пяти лет.



Большая экологическая проблема нашего региона – это Аральское море. За последние 5 лет на осушенном дне моря заложено 1,7 млн. гектаров лесопосадок.



Пользуясь возможностью, благодарю Генассамблею за принятие резолюции по превращению Приаралья в зону экологических инноваций и технологий.



До конца текущего года намерены провести в Нукусе под эгидой ООН Первый Приаральский международный форум.



В 2023 году впервые проведём в Узбекистане 14-ую Конференцию сторон Конвенции ООН по сохранению мигрирующих видов диких животных, а также очередное заседание Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции по борьбе с опустыниванием.



Приглашаем страны-члены и структуры ООН принять участие в этих мероприятиях на высоком уровне.



Уважаемый господин Председатель,



В этом году мы празднуем 30-ю годовщину членства Узбекистана в Организации Объединенных Наций, которая является единственной универсальной структурой для поддержания международного мира и безопасности.



Подтверждаем приверженность Узбекистана Уставу ООН и выражаем готовность к углублению всестороннего сотрудничества с Организацией.



Благодарю за внимание."

УЗИНФОРМ