



Погода в Узбекистане на 27 сентября



ТАШКЕНТ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 сентября, погода по прогнозам синоптиков: 26-27 сентября текущего года на территорию Узбекистана осуществится вторжение прохладного и слабовлажного воздуха с районов Поволжья.



26-27 сентября местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.



26 сентября по Республике Каракалпакстан, 27 сентября по Сурхандарьинской области и областям Ферганской долины порывы ветра местами могут достигать 21-23 м/с.



26 сентября по Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям, 27 сентября по предгорным и горным районам республики местами пройдет дождь, возможна гроза. В высокогорьях (свыше 2500 м) возможен переход дождя в снег.



26 сентября по северу, 27 сентября по всей территории республики температура воздуха понизится ночью до 10-13°, днем до 22-25°. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, по Сурхандарьинской области возможны порывы до 21-23 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 21-23 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь. В высокогорьях (свыше 2500 м) возможен переход дождя в снег. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 21-23 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 13-18°.

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