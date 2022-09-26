Проведена встреча глав МИД Узбекистана и Брунея

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. 24 сентября пребывающий с визитом в Нью-Йорке в рамках участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел встречу с вторым министром иностранных дел Государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсуфом.

В ходе переговоров главы МИД рассмотрели актуальные вопросы углубления взаимодействия двух стран в сферах экономики и торговли, налогообложения, туризма.

УЗИНФОРМ