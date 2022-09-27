



Узбекистан и Казахстан нацелены на развитие многопланового сотрудничества



НОВОСТИ В МИРЕ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. 26 сентября состоялись переговоры в расширенном составе между делегациями Узбекистана, во главе с заместителем Премьер-министра – министром инвестиций и внешней торговли Жамшидом Ходжаевым и Казахстана, возглавляемой заместителем Премьер-министра – министром торговли и интеграции Сериком Жумангариным. Во встрече также приняли участие ответственные руководители профильных министерств и ведомств, отраслевых объединений двух стран.



В ходе беседы обсуждена актуальная повестка двустороннего сотрудничества, а также конкретные дальнейшие шаги по его расширению. Стороны отметили наличие реальных возможностей для прорывного развития многогранного двустороннего взаимодействия, а также выразили готовность принять все меры для их задействования.



В частности, рассмотрены вопросы развития промышленной кооперации. Достигнута договорённость в кратчайшие сроки разработать проектно-сметную документацию по организации внешней и внутренней инфраструктуры Международного центра промышленной кооперации (МЦПК), а также соответствующее Межправительственное соглашение о регулировании деятельности МЦПК.



Вместе с тем, стороны рассмотрели возможности реализации совместных проектов в автомобилестроении, производстве фосфорных и комплексных минеральных удобрений, электротехнической промышленности на территориях двух государств.



Обсуждены вопросы наращивания взаимодействия в сфере производства фармацевтической продукции и сельского хозяйства. Стороны договорились упростить регистрацию лекарственных средств и организовать совместное производство сельхозпродукции с заключением форвардных контрактов на её поставки.



Проанализированы перспективы развития транспортно-логистического сотрудничества, имея в виду диверсификацию железнодорожных и автомобильных маршрутов и увеличение количества авиарейсов между двумя странами.



Также были рассмотрены вопросы организации очередного 20-го заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Узбекистаном и Казахстаном и 4-го совместного Межрегионального форума в его рамках в г. Ташкенте.



По итогам переговоров стороны выразили обоюдную приверженность продолжению тесной совместной работы по всем обсужденным направлениям сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи