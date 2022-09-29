Делегация Узбекистана посетила КНР

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 сентября. /УЗИНФОРМ/. 28 сентября делегация Узбекистана во главе с заместителем министра инвестиций и внешней торговли Х.Тешабаевым посетила Китайскую Народную Республику.

Целью поездки явилось участие в прошедшем в Пекине 21-м Совещании министров государств-членов ШОС, ответственных за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность. В ходе мероприятия были обсуждены развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на пространстве ШОС, в том числе в сфере либерализации и упрощения процедур торговли и инвестиций, многосторонней торговой системы, цепочки производства и поставок, цифровой экономики, регионального торгово-экономического сотрудничества.

По итогам совещания было принято Заявление министров государств-членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, о поддержке многосторонней торговой системы и Меморандум между министерствами и ведомствами государств-членов ШОС, ответственными за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, об укреплении сотрудничества в сфере цепочек поставок.

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