Ташкент посетила делегация Саудовской Аравии

Ташкент посетила делегация Саудовской Аравии30.09.2022 09:51
ТАШКЕНТ, 30 сентября. /УЗИНФОРМ/. 29 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в Ташкент делегацией Королевства Саудовская Аравия во главе с министром по делам хаджа и умры Тавфиком бин Фавзаном ар-Рабиа.
В ходе аудиенции глава государства и его гости обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в области организации паломнических программ и посещения святынь мусульманского мира, а также достигли договоренности об увеличении квоты для граждан Узбекистана на совершение хаджа в два раза – до 24 тысяч в год, а также числа паломников для умры – до 100 тысяч.
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