Погода в Узбекистане на 2 октября

Погода в Узбекистане на 2 октября01.10.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 1 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 2 октября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
|
|
|
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 21-23°.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 15-20°.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 21-26°.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 21-26°.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-18 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 12-17°.
УЗИНФОРМ