



Глава Узбекистана поздравил педагогов



ТАШКЕНТ, 1 октября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам сферы образования страны с поздравлениями по случаю Дня учителей и наставников Узбекистана. В обращении говорится: "Уважаемые учителя и наставники!



Дорогие друзья!



Искренне, от всего сердца поздравляю вас и в вашем лице всех педагогов Узбекистана, посвятивших свою жизнь нелегкой и вместе с тем самой почетной в мире профессии, с общенародным праздником – Днем учителей и наставников.



Наш просвещенный народ испокон веков возвеличивает учителей, всегда оказывает им особое уважение, почитая наравне с родителями. Каждый из нас всю жизнь с благодарностью помнит о том, что во всех его достижениях есть бесценный вклад дорогих учителей и наставников.



На мой взгляд, учитель – это преданный своему призванию человек, высокоинтеллектуальная личность, которая идет в ногу со временем, а школа – обитель просвещения, где закладывается фундамент Третьего Ренессанса.



Мы, родители, доверили вам, уважаемые учителя, самое дорогое наше богатство – будущее наших детей. В этом плане особенно глубокое значение приобретают обращенные к вам слова нашего выдающегося поэта Абдуллы Арипова: «Вы зажигаете в сердцах людей свет добра и разума».



Всех нас радует, что сегодня, выполняя свою благородную миссию, самоотверженные учителя и наставники воспитывают гармонично развитую молодежь, которая достигает высоких рубежей в сферах науки и техники, культуры и искусства, спорта.



Приведу один пример. В прошлом учебном году наши юноши и девушки завоевали 45 золотых, серебряных и бронзовых медалей на международных и региональных предметных олимпиадах, и это стало еще одним подтверждением эффективности осуществляемых нами реформ в сфере образования.



Как известно, авторитет учителя – это в первую очередь авторитет нации, всего народа. Поэтому в последние годы мы проводим масштабные реформы, направленные на повышение роли и авторитета учителей и наставников в жизни общества, организацию системы образования на основе требований времени. Дают свои положительные результаты искоренение практики принудительного труда и привлечения педагогов к разного рода общественным работам, устранение бюрократии в учебных заведениях. Еще одним важным шагом в этом направлении стала организация системы материального стимулирования учителей высшей категории, привлекаемых к работе в школах отдаленных районов.



В нашей стране создается эффективная система всесторонней и непрерывной поддержки детей – от рождения до совершеннолетия, содействия им в обретении достойного места в жизни. Заслуживает внимания, что за последние 6 лет количество дошкольных образовательных учреждений увеличилось в 5,5 раза, превысив 28 тысяч, охват дошкольным образованием достиг 70 процентов.



Наряду с этим, необходимо отметить, принята Национальная программа по развитию народного образования в 2022-2026 годах, созданы Национальный совет по реформированию системы народного образования и его региональные отделения.



Впервые в истории Узбекистана внедрены передовые международные программы оценки уровня освоения предметов в начальных классах.



В этом году за счет средств Государственного бюджета построена 51 новая школа со всеми современными условиями. В 1660 школах проведены строительно-ремонтные работы, создано более 119 тысяч ученических мест. В 465 школах построены дополнительные учебные корпуса, 115 спортивных залов и площадок. В учебные заведения поставлено более 35 тысяч комплектов учебного оборудования, кардинально обновлена инфраструктура около 1,9 тысячи школ. Более 2,5 тысячи учебных классов укомплектованы в общей сложности 31 тысячью современных компьютеров.



С нового учебного года в 137 школах республики открыты инклюзивные классы, в результате сотни детей с инвалидностью получили возможность активно овладевать знаниями.



Особое внимание уделено совершенствованию знаний и профессионального мастерства учителей. Благодаря соответствующим мерам за последний год число учителей, имеющих квалификационную категорию, превысило 300 тысяч, что, несомненно, положительно отразится на качестве образования.



В настоящее время в сотрудничестве с международными организациями ЮНИСЕФ, ЮСАИД и при участии экспертов из таких развитых стран, как США, Великобритания, Япония, Южная Корея, Финляндия, продолжаются широкие изыскания, направленные на создание современных образовательных программ и учебников для школ.



За последние годы в нашей стране количество высших учебных заведений увеличилось почти в 2,5 раза, достигнув 186, а квоты приема выросли в 3,5 раза, что имеет важное значение в развитии системы высшего образования. Особо хочу отметить, что в целях формирования в сфере здоровой конкурентной среды было создано 42 негосударственных высших учебных заведения, количество филиалов зарубежных вузов выросло до 31.



Дорогие соотечественники!



Как вам хорошо известно, одной из самых главных задач в рамках реализации Стратегии развития Нового Узбекистана мы определили дальнейшее развитие системы образования.



Наша цель – чтобы в Новом Узбекистане выпускник школы был личностью, обладающей креативным мышлением, широким мировоззрением и способностью самостоятельно принимать решения, владел современными навыками и информационными технологиями.



Для достижения этой благородной цели мы обязательно доведем до логического завершения начатую нами работу по кардинальному пересмотру школьных программ, методик обучения, содержания учебников. Приоритетное значение будет иметь строительство школ во всех регионах, особенно в сельской местности, их обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами.



На новый уровень выведем работу по созданию достойных условий и стимулированию нелегкого труда учителей, профессоров и преподавателей, воспитателей, наставников, научных работников, улучшению их материального обеспечения. Будем всесторонне развивать инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями.



Сегодня мы все являемся свидетелями того, что система образования и воспитания находится в центре внимания всего нашего общества. Каждое изменение в сфере вызывает широкий отклик среди соотечественников. Мы и впредь будем во всем советоваться с нашим народом, глубоко анализировать общественное мнение и исходя из этого укреплять наши достижения в данной области, исправлять ошибки и недостатки.



Ни для кого не секрет, что сегодня мир стал ареной беспощадной конкуренции. Все мы видим, какая острая борьба происходит во всех сферах, и хорошо понимаем, что в настоящее время как никогда востребованы наука, знания и интеллектуальный потенциал. Любое государство, используя достижения разума, может добиться прогресса и процветания.



С учетом этих насущных требований времени мы создали в стране совершенно новую сеть специализированных школ. Для обучения молодежи современным профессиям строятся сотни профильных объектов, IT-парки.



Мы приняли решение широко, в международном масштабе отметить 1050-летие со дня рождения нашего великого ученого Абу Райхана Беруни. В Хорезме начато строительство нового городка, названного в честь нашего прославленного предка Мухаммада аль-Хорезми. Все это мы делаем с одной целью – вырастить новых Беруни, Хорезми, Ибн Сино и Фергани Нового Узбекистана, чтобы наша Родина заняла на международной арене еще более достойное место как развитая, мирная, свободная и процветающая страна.



Сегодня вы, уважаемые учителя и наставники, выполняете очень важную историческую миссию в чрезвычайно ответственной сфере. Ведь воспитание молодого поколения, готового стойко защищать интересы Родины и народа, имеющего твердую жизненную позицию, никому и ни в чем не уступающего – это поистине самая великая задача.



Желаю всем вам на этом пути новых успехов и достижений в вашей благородной деятельности.



Крепкого вам здоровья, счастья, мира и благополучия вашим семьям, дорогие учителя и наставники!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи