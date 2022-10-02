выражены соболезнования народу Афганистана

ТАШКЕНТ, 2 октября. /УЗИНФОРМ/. 1 октября ведомство внешней политики Узбекистана выпустило заявление в связи с террористическим актом в Кабуле.

В нем говорится:

"С чувством глубокой скорби восприняли сообщение о гибели и ранении десятков людей, в основном девушек, в результате террористического акта, совершенного в образовательном центре на западе Кабула.

Решительно осуждая очередной акт насилия, призываем предпринять все меры по выявлению организаторов и исполнителей этой циничной и бесчеловечной вылазки.

Глубоко соболезнуем семьям и близким погибших, а также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим."

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