выражены соболезнования народу Афганистана

выражены соболезнования народу Афганистана02.10.2022 11:44
ТАШКЕНТ, 2 октября. /УЗИНФОРМ/. 1 октября ведомство внешней политики Узбекистана выпустило заявление в связи с террористическим актом в Кабуле.
В нем говорится:
"С чувством глубокой скорби восприняли сообщение о гибели и ранении десятков людей, в основном девушек, в результате террористического акта, совершенного в образовательном центре на западе Кабула.
Решительно осуждая очередной акт насилия, призываем предпринять все меры по выявлению организаторов и исполнителей этой циничной и бесчеловечной вылазки.
Глубоко соболезнуем семьям и близким погибших, а также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим."
УЗИНФОРМ