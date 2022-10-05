Глава Узбекистана завершил официальный визит в Венгрию

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Ташкент после завершения двухдневного официального визита в Венгрию.

Основные мероприятия визита состоялись 4 октября в Будапеште. Программа визита включала проведение переговоров с Президентом Венгрии Каталиной Новак и премьер-министром Виктором Орбаном, руководителями ведущих компаний и финансовых структур Венгрии, возложение цветов к мемориальной колонне на площади Героев в венгерской столице.

В ходе проведенных мероприятий были обсуждены вопросы развития узбекско-венгерского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, финансов, промышленной кооперации, фармацевтики, сельского хозяйства, электротехники, машиностроения, инноваций, цифровизации, текстильной индустрии, транспорта и связи, туризма, проведения научных исследований, углубления взаимодействия в рамках международных структур, в том числе ООН, ОБСЕ, Организации тюркских государств и других.

По итогам встреч и переговоров были подписаны Совместное заявление о развитии стратегического партнёрства между Республикой Узбекистан и Венгрией, Совместная программа по развитию промышленной кооперации на 2023-2024 годы, План действий по развитию сотрудничества в сфере науки и технологий, План действий по расширению сотрудничества в сфере сельского хозяйства, Соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта, меморандумы о сотрудничестве в сферах таможни, юстиции, охраны окружающей среды, садоводства и тепличного хозяйства, виноградарства, инвестиций, а также о сотрудничестве между Академией государственного управления Республики Узбекистан и Университетом государственной службы Венгрии, Самаркандской областью и Хайду-Бихарским округом, Информационно-аналитических центром международных отношений и Институтом иностранных дел и торговли, Ташкентским государственным аграрным университетом и Венгерским университетом сельского хозяйства и естественных наук.

Кроме того, накануне визита главы Узбекистана в столице Венгрии был проведен узбекско-венгерский бизнес-форум, в рамках которого заключены инвестиционные, торговые и финансовые соглашения на сумму более 1 миллиарда долларов.

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