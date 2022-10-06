



МИД Узбекистана посетил посол Саудовской Аравии



ТАШКЕНТ, 6 октября. /УЗИНФОРМ/. 5 октября ведомство иностранных дел Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Саудовская Аравия Юсуф аль-Утайби. Его принял замминистра Фуркат Сидиков. В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, углубления взаимодействия в рамках международных организаций. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи