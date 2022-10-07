Проведен разговор глав МИД Узбекистана и России

ТАШКЕНТ, 7 октября. /УЗИНФОРМ/. 6 октября был проведен разговор по телефону между министрами иностранных дел Узбекистана и России Владимиром Норовым и Сергеем Лавровым.

В ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, провели обмен мнениями по вопросам внешнеполитического взаимодействия двух стран в рамках реализации Программы сотрудничества между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Российской Федерации на 2022-2023 годы. Также были обсуждены другие актуальные аспекты двусторонней повескти дня.

УЗИНФОРМ