Глава Узбекистана вернулся из Санкт-Петербурга

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 октября. /УЗИНФОРМ/. 7 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предпринял поездку в город Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав стран - участниц Содружества Независимых Государств, который был проведен в день 70-летия Президента РФ Владимира Путина.

В ходе саммита главы Узбекистана, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития регионального взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и связи, молодежной политики, здравоохранения, спорта и других.

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