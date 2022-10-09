



МИД Узбекистана посетил посол Эстонии



ТАШКЕНТ, 9 октября. /УЗИНФОРМ/. 7 октября ведомство иностранных дел Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики (с резиденцией в Астане, Казахстан) Тоомас Тирс. В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, график и повестка предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи