



Вадим Бровцев: СНГ и ОДКБ – вектор современного взаимодействия



НОВОСТИ В МИРЕ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/. Содружество Независимых Государств (СНГ) образовано 8 декабря 1991 года руководителями Белоруссии, России и Украины, подписавшими Соглашение о его создании. В последующем принята Алма-Атинская Декларация, в рамках которой в основном согласованы основополагающие принципы этой Организации. Считается, что именно с её принятием Советский Союз прекратил свое существование как субъект международного права.



В соответствии с Алма-Атинской Декларацией, бывшие союзные республики заявили, что вновь созданная Организация будет осуществлять взаимодействие её участников на принципах равноправия через координирующие институты, формируемые на паритетной основе. СНГ создавалось как Содружество, которое не является ни государством, ни надгосударственным образованием. В то же время особое внимание уделялось вопросам обеспечения коллективной безопасности. В частности, было заявлено, что «будет сохранено объединенное командование военно-стратегическими силами…», однако в последующем это положение трансформировалось в другие формы коллективной безопасности.



22 января 1993 года в Минске принят Устав Содружества Независимых Государств, с принятием которого фактически завершалось политико-правовое оформление Организации. В соответствии с Уставом, основными целями Содружества являются:



- осуществление сотрудничества в политической, экономической, экологической, гуманитарной, культурной и других областях;

- всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное развитие государств-членов в рамках общего экономического пространства, содействие межгосударственной кооперации и интеграции;

- защита прав и основных свобод человека в соответствии с нормами международного права;

- содействие гражданам государств Содружества в свободном общении, контактах и передвижении;

- сотрудничество в обеспечении международного мира и безопасности и другие.



Особое внимание в Уставе уделено именно коллективной безопасности и военно-политическому сотрудничеству. В частности, в Статье 12 говорится, что «в случае возникновения угрозы суверенитету, безопасности и территориальной целостности одного или нескольких государств-членов, либо международному миру и безопасности государства-члены незамедлительно приводят в действие механизм взаимных консультаций с целью координации позиций и принятия мер для устранения возникшей угрозы, включая миротворческие операции и использование в случае необходимости вооруженных сил в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, согласно статье 51 Устава ООН».



Устав СНГ предусматривает также создание механизмов сотрудничества в экономической, социальной, правовой и других сферах взаимоотношений. Образованы были и соответствующие органы, связанные с осуществлением системы взаимодействия в сфере межгосударственных, межпарламентских и других форм взаимодействия.



В настоящее время государствами – членами Содружества Независимых Государств являются: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан. Украина и Туркменистан, не подписавшие Устав Содружества, де-юре не являются государствами – членами СНГ, а могут быть отнесены только к государствам – учредителям и государствам – участникам Содружества. Более того, Туркменистан на казанском саммите СНГ (26 августа 2005 года) заявил о том, что будет участвовать в Содружестве в качестве «ассоциированного члена». А Украина с 2014 года фактически не участвует в деятельности Содружества, не направляя при этом официального уведомления о выходе из организации.



В соответствии с Уставом СНГ организованы и достаточно эффективно работают: Совет глав государств, Совет глав правительств, Совет министров иностранных дел, Экономический совет, Совет министров обороны, Совет командующих Пограничными войсками, Межпарламентская ассамблея, Экономический суд и ряд других организаций. Деятельность СНГ осуществляется на основе принимаемых совместных решений на различных уровнях, в том числе имеющих стратегическую направленность.



Содружество Независимых Государств за прошедшие годы состоялось как уникальная, не имеющая аналогов организация, с большими перспективами на дальнейшее развитие и совершенствование. Принципы, на которых построена деятельность СНГ, не противоречат Уставу ООН и других международных организаций. Есть все основания считать, что и в дальнейшем будет наблюдаться повышение результативности совместной работы стран-участниц СНГ в различных сферах взаимоотношений. Более того, в сложных современных условиях вызовов и угроз страны СНГ имеют все возможности для создания межгосударственной системы защиты от них.



Наряду с созданием СНГ 15 мая 1992 года в Ташкенте главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана подписан Договор о коллективной безопасности (ОДКБ).



В последующем, 14 мая 2002 года в Москве были приняты решения о предоставлении Договору о коллективной безопасности статуса международной региональной организации, а 7 октября того же года в Кишиневе принят Устав ОДКБ, который в декабре 2003 года зарегистрирован в Секретариате ООН.



В Уставе ОДКБ основными целями Организации определены следующие: укрепление мира, международной безопасности и стабильности; защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета, приоритет достижения которых государства-члены отдают политическим средствам.



Для реализации поставленных целей создана система безопасности, обеспечивающая коллективную защиту «в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету, и реализацию права на коллективную оборону…».



Важным этапом в становлении и развитии явилось принятие в октябре 2016 года «Стратегии коллективной безопасности ОДКБ до 2025 года». «Стратегия» стала одним из первых международных документов, где четко названы и классифицированы современные «вызовы и угрозы», которые требуют объединения усилий с точки зрения развития стран, входящих в ОДКБ, и в контексте укрепления международной безопасности в целом.



В «Стратегии» определены конкретные целеполагания и задачи Организации в предотвращении и преодолении современных вызовов и угроз, а также решения ряда других проблем. К ним в первую очередь относится:



- в политической области – содействие обеспечению коллективных интересов государств – членов ОДКБ путем расширения различных форм политического сотрудничества в сфере глобальной и региональной безопасности;

- в сфере военной безопасности – содействие обеспечению коллективных интересов государств – членов ОДКБ посредствам совершенствования обороноспособности государств – членов ОДКБ, развития других форм военно-технического и военно-экономического сотрудничества;

- в сфере противодействия транснациональным вызовам и угрозам – защита интересов государств ОДКБ посредством организации системы противодействия и борьбы с терроризмом, транснациональной преступностью, оказание гуманитарной помощи населению и т.п.



«Стратегия коллективной безопасности ОДКБ до 2025 года» предусматривает создание системы коллективной безопасности с принятием органически взаимообусловленных политических, дипломатических, оборонных, экономических, информационных и иных мер, направленных на упреждение или снижение современных угроз и вызовов. В документе достаточно четко определены и конкретные механизмы для решения таких задач.



В настоящее время в Организацию Договора о Коллективной Безопасности входят: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан (летом 2006 года членство в ОДКБ возобновил, а в 2012 году приостановил Узбекистан).



В целом, рассматривая основополагающие принципы взаимоотношений Содружества Независимых Государств и Организации Договора о Коллективной Безопасности, следует особо обратить внимание на то, что эти две международные организации имеют много общего с точки зрения целей, задач и принципов деятельности. Есть все основания считать, что дальнейшее сближение взаимовыгодного сотрудничества между СНГ и ОДКБ будет существенно углубляться и расширяться по направлениям, среди которых наиболее важными можно выделить следующие.



Прежде всего, совершенствование институализации взаимодействия Содружества Независимых Государств и Организации Договора о Коллективной Безопасности.



Первоначально СНГ рассматривалось (особенно в аналитических кругах) как инструмент цивилизованного «развода» советских республик, ранее входивших в состав СССР. Однако в последующем Организация начала развиваться в сторону принятия совместных конструктивных решений и расширения взаимоотношений среди стран-участниц.



Известно, что большинство стран СНГ одновременно входят и в ОДКБ. В данной связи, объективно возникает необходимость усиления координации их работы, в которой заинтересовано как Содружество Независимых Государств, так и Организация Договора о Коллективной Безопасности. Здесь их деятельность диалектически взаимообусловлена, дополняет друг друга и создает условия для оптимального развития. Данные обстоятельства могут служить одним из основных критериев совместного сотрудничества в настоящее время и в перспективе.



Более чем очевидным является и то, что современный мир существенным образом меняет свою конфигурацию. На смену неолиберальной модели мироустройства приходит более справедливая. В такой ситуации возникает много вопросов, связанных с вектором преобразований в деятельности отдельных государств, их объединений, международных отношений в целом. Преимущество стран СНГ в данном контексте заключается в том, что они могут развиваться на основе лучших традиций экономической и гуманитарной кооперации, в большинстве своём сложившейся еще в советское время. В частности, это относится к логистике в сфере экономики, транспортных, гуманитарных связей и т.п. Наряду с этим за последние десятилетия уже приобретен и другой опыт работы в современной системе миропорядка. При этом особо следует обратить внимание на то, что СНГ и ОДКБ в большинстве сфер жизнедеятельности строят свои взаимоотношения на совпадающих общих принципах. Это является важнейшим условием для расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках взаимодействия этих двух организаций, включая военно-политические отношения.



В последнее время в условиях радикальных международных трансформаций мы наблюдаем не только возрастание военных угроз, но и рост масштабов распространения международного терроризма, увеличение оборота наркотиков, транснациональной преступности… Здесь интересы деятельности по борьбе с такими современными вызовами и угрозами СНГ и ОДКБ совпадают также. В равной степени совпадают и в контексте борьбы с этим злом во всем мире. Известно, что ОДКБ и СНГ уже ведут работу в данном направлении и достаточно конструктивно. Об этом свидетельствуют многие принимаемые совместные документы и их практическая реализация. Так, 28 мая 2018 года был подписан «Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества и взаимодействия» между Секретариатом ОДКБ, Антитеррористическим центром СНГ с участием Исполкома ШОС. Имеются многочисленные другие аналогичные документы и факты совместной конструктивной деятельности в настоящее время. Есть все основания считать, что такое взаимодействие получит существенное развитие и в перспективе. Более того, все это не противоречит и соответствующим общемировым трендам. Вероятно, сотрудничество СНГ и ОДКБ в данной сфере получит своё развитие далеко за пределами двусторонних отношений и будет иметь широкое международное значение. Основополагающие цели и задачи ОДКБ и СНГ совпадают и в решении данных вопросов, в то же время имея различные формы и методы их практической реализации.



Особо актуализировались и проблемы, связанные с информационной безопасностью. Здесь мы имеем дело с одним из важнейших приоритетов всей трансформирующейся системы международных и общественных отношений в современном мире.



Информационная революция привела к существенным изменениям в экономике, политике, гуманитарных сферах взаимоотношений между людьми и народами. С одной стороны – это следствие прогрессивного развития, а с другой – создаёт объективные угрозы. «Кто владеет информацией, тот владеет миром» – это положение в современных условиях актуализировалось особо. При монополизации такого подхода мы можем получить новую форму, уже «информационного колониализма» со стороны тех, кто владеет информацией и использует её, в том числе в деструктивных целях. В данной связи защита информационного суверенитета стран СНГ – не только целесообразна, но и необходима. Выступая на встрече руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ 29 сентября 2022 года, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин специально отметил, что «Важное значение имеет надежная защита информационного пространства Содружества. Количество кибератак, попыток сорвать работу критической инфраструктуры наших стран год от года только растёт, и это требует активного противодействия…». Сотрудничество СНГ и ОДКБ в данной сфере должно защитить стран-участниц от всё распространяющихся «информационных войн» и других форм информационной агрессии. Все это является важнейшим сегментом коллективной безопасности и сферой расширения сотрудничества СНГ и ОДКБ в настоящее время.



Специфической особенностью проявления современных угроз и вызовов является рост биологических угроз. Пандемия коронавируса особо остро поставила вопросы, связанные с защитой здоровья людей. Более того, в последние годы стало ясным, что отдельными странами начала интенсивно создаваться система биологических центров и лабораторий военного назначения. В масс-медиа и на официальном уровне приводятся данные, что только Соединенные Штаты по всему миру создали около полутора тысяч таких лабораторий. Десятки секретных биолабораторий США размещены на постсоветском пространстве. О содержании их работы можно судить, в частности, по ряду задокументированных фактов, доказывающих разработку биологического оружия и проведения экспериментов над людьми. Здесь, вероятно, необходимо объединение усилий стран СНГ и ОДКБ для создания системы коллективной биологической безопасности по предотвращению биологических угроз, которые стремительно разрастаются. Для разработки основополагающих основ такой деятельности целесообразно обратиться к решениям III Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения», состоявшейся в Сочи в июне 2021 года, а также и к другому конструктивному опыту в решении таких задач. В данном контексте взаимоотношения между СНГ и ОДКБ, вероятно, получат своё дальнейшее конструктивное развитие.



Не менее важным является и создание системы экологической безопасности. В контексте международного сотрудничества следует обратить внимание на вопросы, связанные с защитой окружающей среды. Состоявшаяся в ноябре 2021 года в Глазго Международная конференция по изменению климата, соответствующие документы ООН и других организаций свидетельствуют, что человечество развивается в сторону экологического кризиса, и это связано не только с изменением климата на планете, но и с действием отдельных государств, загрязняющих окружающую среду. В зоне ответственности СНГ и ОДКБ вполне реально создание системы экологической безопасности и поддержание её на должном уровне. Многочисленные рекомендации на этот счет уже имеются. Их необходимо изучать, анализировать и более интенсивно совместно претворять в жизнь.



В настоящее время наблюдается конструктивная интенсификация и совместной практической деятельности Организаций. Здесь мы наблюдаем существенный рост качественных преобразований, которые, полагаем, получат свое дальнейшее развитие. В частности, мировой сенсацией явилась операция ОДКБ в Казахстане в начале 2022 года. В историю миротворческих операций она войдет как образцовая по оперативности реакции на конфликтогенную ситуацию в регионе и ее преодолению; по слаженности действий участников ОДКБ в принятии решений и, самое главное, по оперативности и скорости достижения цели и предельно организованного вывода миротворческого контингента после завершения операции. Ничего подобного в миротворческих операциях в последние годы не наблюдалось. Поэтому ОДКБ всему миру показала, что в состоянии оперативно решать сложнейшие миротворческие задачи, а страны СНГ получили реальный инструмент защиты от угроз, в том числе, извне путем насаждения различного рода «цветных революций» и государственных переворотов. Однозначно, ОДКБ может создать «пояс безопасности» не только вокруг Афганистана, но и по периметру южных границ стран СНГ в целом. Вполне вероятно, что военно-политический сегмент взаимодействий между СНГ и ОДКБ будет развиваться и в дальнейшем.



Специально следует отметить, что взаимоотношения между СНГ и ОДКБ не направлены против других стран, а, скорее наоборот, вполне могут демонстрировать действенность конструктивного сотрудничества стран с различным общественно-политическим строем в современных условиях. Об этом уже свидетельствуют взаимоотношения с Организацией Объединенных Наций, Шанхайской Организацией Сотрудничества и другими странами. В настоящее время идет интенсивное формирование такого взаимодействия, и оно должно иметь перспективу дальнейшего развития.



Нельзя не согласиться с тем, что принципиально важным аспектом взаимоотношений СНГ и ОДКБ является гуманитарная сфера. Защита гуманитарных интересов – важнейшее условие противодействия современным так называемым «гибридным войнам», а также защита традиционных ценностей и культурной самобытности стран и народов. В данной связи совместное участие в поднятии уровня науки, культуры и образования на лучших гуманистических принципах может реально обеспечить развитие гуманитарной самобытности каждого из народов в формуле: «Процветание в единстве». Страны СНГ в состоянии решать эти вопросы на приоритетном международном уровне, а ОДКБ реально сможет создать систему, в том числе политической защиты соответствующих взаимоотношений между странами на постсоветском пространстве в целом.



Вышеизложенное далеко не исчерпывает возможностей взаимовыгодных взаимоотношений между СНГ и ОДКБ. Более чем очевидно, что они будут развиваться и совершенствоваться в контексте реальных и всё возрастающих вызовов и угроз в условиях современных международных трансформаций в жизнедеятельности всего человечества в направлении построения более справедливого миропорядка. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи