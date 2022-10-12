Глава Узбекистана отправился в Астану

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с трехдневным рабочим визитом в Республику Казахстан.

Целью поездки является участие в предстоящих в Астане очередных заседаниях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств.

Также сегодня в Астану отбыла делегация МИД Узбекистана во главе с министром иностранных дел Владимиром Норовым, которая примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ).

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