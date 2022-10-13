Глава МИД Узбекистана принял участие в министерской встрече в Астане

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 октября. /УЗИНФОРМ/. 12 октября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Владимир Норов принял участие в прошедшем в Астане очередном заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ).

В ходе встречи главы МИД Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также руководство Исполнительного комитета СНГ обсудили актуальные вопросы международной проблематики и взаимодействия в рамках Содружества, а также проработали повестку дня предстоящего 14 октября саммита глав государств-участников СНГ.



В частности, были утверждены План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2023г. и План мероприятий на 2023-2024гг. по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества государств-участников СНГ на 2021-2030 г. Принята Межгосударственная программа «Спортивные столицы Содружества».

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