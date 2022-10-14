



Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Мальдив



ТАШКЕНТ, 14 октября. /УЗИНФОРМ/. 13 октября ведомство внешней политики Узбекистана посетил прибывший с рабочим визитом в страну министр внутренних дел Мальдивской Республики Имран Абдулла. В ходе встречи с заместителем главы МИД Фуркатом Сидиковым были обсуждены вопросы развития узбекско-мальдивского сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций и туризма, а также глава МВД Мальдив выразил заинтересованность в изучении опыта Узбекистана в области правоохранительной деятельности, защите прав и свобод соотечественников за рубежом, а также возвращения своих граждан из зон конфликтов, их реабилитации и реинтеграции в общество. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи