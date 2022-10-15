



МИД Узбекистана посетил посол Латвии



ТАШКЕНТ, 15 октября. /УЗИНФОРМ/. 14 декабря ведомство иностранных дел Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвии Рейнис Трокша. В ходе проведенных переговоров состоялось обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия по линии МИД и парламента, а также был рассмотрен ход достигнутых ранее договоренностей. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи