Глава Узбекистана завершил визит в Казахстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 октября. /УЗИНФОРМ/. 14 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил трехдневный визит в Республику Казахстан, который был предпринят с целью участия в очередных заседаниях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств.

В день прибытия в Астану, 12 октября, глава Узбекистана посетил концерт, приуроченный к саммиту Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, и неформально пообщался с коллегами, также прибывшими в столицу Казахстана.

13 октября в ходе заседания СВМДА главы Узбекистана, Казахстана, России, Азербайджана, Ирана, Кыргызстана, Палестины, Катара, Турции, Таджикистана, Беларуси, а также представители Пакистана, КНР и Вьетнама обсудили вопросы углубления взаимодействия в сферах безопасности и стабильности, экономики и торговли, охраны окружающей среды, молодежной политики, промышленности, транспорта и связи, цифровых технологий, урегулирования ситуации в Афганистане и других.

В тот же день Ш.Мирзиёев провел двусторонние встречи с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, Генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдадом Амреевым, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и вице-президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Тхи Ань Суан.

14 октября под председательством Казахстана состоялся саммит глав государств - участников СНГ, в ходе которого лидеры Узбекистана, Казахстана, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Таджкистана и Туркменистана рассмотрели вопросы дальнейшего расширения регионального взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, транспорта и связи, промышленности, машиностроения, энергетики, химической, фармацевтической, текстильной отраслях, сферах инноваций и молодежной политики, здравоохранения, спорта и других. По итогам саммита был принят ряд важных документов по различным направлениям многостороннего сотрудничества. На полях форума состоялась встреча Президента Узбекистана с президентом Таджкистана Эмомали Рахмоном.

После саммита СНГ глава Узбекистана наряду с коллегами из России, Казахстана, Кыргызстана, Таджкистана и Туркменистана принял участие в саммите "Центральная Азия – Россия", на повестку дня которого были вынесены вопросы углубления сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области охраны окружающей среды.

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