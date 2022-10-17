Погода в Узбекистане на 18 октября

Погода в Узбекистане на 18 октября17.10.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 17 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 октября, погода по прогнозам синоптиков:
17 октября текущего года на северные районы Узбекистана, 18-19 октября на остальную территорию республики через Поволжье осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над центральными районами Европейской части России (Московская область).
Ожидается понижение температуры воздуха на 8-10°.
17-19 октября температура воздуха будет постепенно понижаться ночью до 3-8° тепла, по северу республике местами до 0-2° мороза, днем до 15-20°.
17-19 октября местами по республике пройдут дожди, в предгорных и горных районах местами возможны сильные, в высокогорьях осадки (дождь, с переходом в снег).
17-18 октября местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.
|в Ташкенте:
|
|
|
Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 15-17°.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 7-12°, днем 15-20°.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 9-14°, днем 22-27°.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 7-12°, днем 15-20°.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.
УЗИНФОРМ