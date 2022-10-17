Погода в Узбекистане на 18 октября

ТАШКЕНТ, 17 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 октября, погода по прогнозам синоптиков:

17 октября текущего года на северные районы Узбекистана, 18-19 октября на остальную территорию республики через Поволжье осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над центральными районами Европейской части России (Московская область).

Ожидается понижение температуры воздуха на 8-10°.

17-19 октября температура воздуха будет постепенно понижаться ночью до 3-8° тепла, по северу республике местами до 0-2° мороза, днем до 15-20°.

17-19 октября местами по республике пройдут дожди, в предгорных и горных районах местами возможны сильные, в высокогорьях осадки (дождь, с переходом в снег).

17-18 октября местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

в Ташкенте : Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 15-17°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 7-12°, днем 15-20°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 9-14°, днем 22-27°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 7-12°, днем 15-20°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.



УЗИНФОРМ