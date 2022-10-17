Делегация МИД Узбекистана отправилась в Турцию

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Владимиром Норовым отправилась с визитом в Турцию.

Целью поездки является участие в предстоящей в Стамбуле внеочередной встрече министров иностранных дел Организации тюркских государств, которая будет посвящена практическим аспектам подготовки к первому саммиту ОТГ (пройдет 11 ноября в Самарканде) и его итоговым документам, а также обсуждению вопросов развития сотрудничества стран-участниц ОТГ (Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Венгрии, Туркменистана, Узбекистана) в сферах политики, обеспечения безопасности, экономики и торговли, транспорта и связи, промышленной и технологической кооперации, инноваций, ИКТ, науки, техники и культурно-гуманитарного взаимодействия.

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