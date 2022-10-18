



Погода в Узбекистане на 19 октября



ТАШКЕНТ, 18 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 19 октября, погода по прогнозам синоптиков: 18-19 октября на территорию республики продолжится вторжение холодной и влажной воздушной массы с Поволжья. Ожидается понижение температуры воздуха на 8-10°. 18-19 октября температура воздуха будет постепенно понижаться ночью до 3-8° тепла, по северу республике местами до 0-2° мороза, днем до 15-20°. 18-19 октября местами по республике пройдут дожди, в предгорных и горных районах местами возможны сильные, в высокогорьях осадки (дождь, с переходом в снег). 18-19 октября местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 13-15°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, днем без осадков. Возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, днем без осадков. Возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°; по северу Навоийской области ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 10-15°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 7-12°, днем 13-18°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, временами сильный, в высокогорьях осадки (дождь с переходом в снег). Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла.

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