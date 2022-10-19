Погода в Узбекистане на 20 октября

Погода в Узбекистане на 20 октября19.10.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 19 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 октября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 16-18°.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 17-22°.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 18-23°.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 16-21°.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 16-21°.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 20-25°.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.
УЗИНФОРМ