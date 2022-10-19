



Погода в Узбекистане на 20 октября



ТАШКЕНТ, 19 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 16-18°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 17-22°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 18-23°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 16-21°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 16-21°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 20-25°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

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