



Жумаханов: СНГ принимает самое активное участие в деле укрепления международной безопасности



НОВОСТИ В МИРЕ, 19 октября. /УЗИНФОРМ/. Конференция высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в области безопасности границ и пограничного контроля для борьбы с терроризмом и предотвращением передвижения террористов» проходит 18–19 октября в Душанбе, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.



Организаторами мероприятия выступили Правительство Республики Таджикистан, Контртеррористическое управление ООН, Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Европейский Союз, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Королевство Саудовской Аравии и Государство Катар.

Конференция посвящена предотвращению передвижения террористов и террористических групп, эффективному управлению границами и связанным с ним контртеррористическим мерам. Форум является логическим продолжением «Душанбинского процесса», начатого в мае 2018 года, когда в партнерстве с Правительством Таджикистана, ЕС и ОБСЕ была созвана первая региональная конференция КТУ ООН.



На сессии высокого уровня с участием глав делегаций выступил заместитель Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Бекетжан Жумаханов. Он подчеркнул, что Содружество Независимых Государств принимает самое непосредственное и активное участие в деле укрепления безопасности и стабильности в мире. Для прогнозирования процессов на региональном и глобальном уровнях, предупреждения и организации противодействия новым вызовам и угрозам в СНГ отлажена система отраслевых и специализированных органов, обеспечивающих непрерывное взаимодействие национальных вооруженных сил, специальных служб, правоохранительных и законодательных органов, научных и образовательных сообществ.



«В нынешней тревожной обстановке стабилизирующим фактором является наращивание сотрудничества в военной сфере. В связи с этим продолжается совершенствование совместных систем военного назначения, включая объединенную систему противовоздушной обороны; объединенную систему контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки; единую геоинформационную систему военного назначения и ряд других. В военном сотрудничестве важный акцент сделан на совершенствовании военно-профессиональной подготовки путем проведения совместных учений, международных игр и конкурсов», – заявил дипломат, отметив при этом, что формат военного сотрудничества все больше фокусируется на аспектах противодействия международному терроризму.



По словам Бекетжана Жумаханова, в качестве одного из приоритетных направлений взаимодействия рассматривается оперативный мониторинг военно-политической обстановки на границах государств СНГ, формирующейся под воздействием вызовов и угроз международного терроризма. Системность и согласованность деятельности в пограничной сфере достигается благодаря целевому среднесрочному планированию.



В настоящее время на пространстве Содружества реализуются три среднесрочные программы, регулирующие сотрудничество в укреплении пограничной безопасности на внешних границах, в борьбе с преступностью и в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма. Мероприятия программ взаимосвязаны в решении комплексных задач межведомственного и межгосударственного противодействия существующим и потенциальным угрозам.



Формируется и совершенствуется нормативная правовая база сотрудничества, обеспечивается логическое продолжение и выработка новых мероприятий взаимодействия.



Бекетжан Жумаханов напомнил, что в 2021 году был подписан Договор государств – участников СНГ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. На заседании Совета глав государств 14 октября в Астане утверждена Программа сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023–2025 годы, принято Соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции.



«Органы отраслевого сотрудничества Содружества планомерно расширяют сферу практической реализации этих документов путем наращивания результативности совместных оперативно-профилактических мероприятий, подготовки кадров и обмена профессиональным опытом, улучшения оперативных и материально-технических возможностей, информационно-аналитической и научной деятельности», – добавил он.



В межгосударственных отношениях существенно усиливается роль информационного фактора. В этих условиях формируются новые виды угроз, при которых информационная безопасность приобрела особое значение. Так, в мае текущего года главами правительств утвержден План первоочередных мероприятий по реализации Стратегии обеспечения информационной безопасности государств – участников СНГ.



«Мы дорожим достигнутым высоким уровнем взаимодействия с Контртеррористическим комитетом Совета Безопасности ООН, Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, профильными структурами ОБСЕ, ШОС, ОДКБ», – сказал Бекетжан Жумаханов.



Он также отметил, что в современной обстановке мир как никогда нуждается во всестороннем укреплении международных механизмов сотрудничества, повышении их оперативности и эффективности, усилении прогнозно-аналитической деятельности. В этой связи, по мнению дипломата, конференция имеет важное значение в модернизации и совершенствовании таких механизмов в области безопасности границ и пограничного контроля для борьбы с терроризмом и предотвращения передвижения террористов.



В рамках конференции также запланированы четыре тематических рабочих заседания. Итоги форума будут включать принятие «Душанбинской декларации в области безопасности границ и пограничного контроля для борьбы с терроризмом и предотвращением передвижения террористов», а также Резюме сопредседателей, которые будут представлены на заключительном заседании конференции. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи