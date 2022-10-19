Глава МИД Узбекистана посетил Таджикистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 октября. /УЗИНФОРМ/. Делегация ведомства внешней политики Узбекистана во главе с министром иностранных дел Владимиром Норовым посетила Таджикистан.

Целью поездки явилось участие в прошедшей 18-19 октября в Душанбе Международной конференции высокого уровня на тему: «Международное и региональное сотрудничество в области безопасности границ и пограничного контроля для борьбы с терроризмом и предотвращения передвижения террористов», в ходе которой были обсуждены вопросы обеспечения региональной и глобальной безопасности, развития экономических и транспортных связей, а также рассмотрена ситуация в Афганистане.

На полях форума глава МИД Узбекистана провел встречу с заместителем Генерального секретаря ООН – главой Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым, в рамках которой была подписана «Дорожная карта» по развитию двустороннего сотрудничества.

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