



В Минске прошло заседание СППП стран СНГ



НОВОСТИ В МИРЕ, 21 октября. /УЗИНФОРМ/. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества прошло 20 октября в Минске, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.



В мероприятии в режиме видеоконференции принял участие Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.



Члены СППП подвели итоги заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые состоялись 12 и 14 октября в Астане. Было решено содействовать реализации документов и решений, принятых на встречах, разработав в этих целях соответствующий Рабочий план, а также актуализировать Дорожную карту по реализации инициатив, высказанных главами делегаций в ходе заседаний высших органов Содружества.



Члены Совета постоянных полномочных представителей обсудили подготовку к очередному заседанию Совета глав правительств СНГ. Оно пройдет 28 октября в казахстанской столице. В проект повестки дня СГП включено 15 вопросов. Среди них – проект Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, ряд документов о развитии сотрудничества в области здравоохранения, проект Плана мероприятий по проведению в СНГ в 2023 году Года русского языка как языка межнационального общения и проекты двух концепций – научно-технического и технологического сотрудничества и цифровой трансформации отраслей химического комплекса.



В широком формате Совет глав правительств обсудит вопрос о проведении II Игр стран СНГ в августе следующего года в Беларуси. О ходе подготовки к проведению спортивного форума постпредов проинформировал Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук.



По его словам, концепция II Игр предусматривает проведение спортивных мероприятий в девяти городах разных регионов Беларуси. «Данный подход позволит показать участникам Игр большие организационные возможности и спортивную инфраструктуру объектов не только в столице, но и в регионах Беларуси, а также продемонстрировать в широком формате красоту нашей страны и более полно раскрыть ее туристический потенциал», – подчеркнул Министр.



II Игры стран СНГ пройдут с 3 по 15 августа по 20 видам спорта. «Ожидаемое количество участников Игр – спортсмены, тренеры, судьи, медицинский персонал и иные – около 3 тыс. человек», – добавил Сергей Ковальчук.



Директор департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ Михаил Мыскин выступил с информацией об итогах выполнения Плана мероприятий на 2021–2022 годы по реализации Меморандума об углублении взаимодействия между Исполнительным комитетом СНГ и Евразийской экономической комиссией.



Меморандум был подписан 27 ноября 2018 года. Документ стал новым шагом по продвижению сотрудничества между двумя организациями на более высокий уровень. Он предусматривает совместную работу по таким направлениям, как государственные закупки, конкурентная политика и антимонопольное регулирование, цифровая экономика, сотрудничество в сфере налоговой политики, прослеживаемость и маркировка товаров средствами идентификации, защита прав потребителей.



Постпреды стран СНГ приняли к сведению представленную информацию и предложили продолжить работу по выполнению Плана, уделяя особое внимание вопросам развития взаимодействия с ЕЭК в части разработки проектов нормативных актов. Органам отраслевого сотрудничества и Исполкому СНГ рекомендовано при разработке документов экономической направленности принимать во внимание имеющуюся в Евразийском экономическом союзе нормативно-правовую базу по схожим объектам регулирования.



Кроме того, Совет постоянных полномочных представителей одобрил кандидатуру Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева в качестве Главы Миссии наблюдателей от СНГ на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября 2022 года.



Планируется, что следующее заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества состоится 22 ноября. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи