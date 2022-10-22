Подведены итоги визита главы Узбекистана в Туркменистан

Подведены итоги визита главы Узбекистана в Туркменистан22.10.2022 12:34
НОВОСТИ В МИРЕ, 22 октября. /УЗИНФОРМ/. 21 октября пребывающий с официальным визитом в Туркменистане Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры на высшем уровне с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и встретился с Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы развития взаимодействия двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, промышленности, транспорта и логистики, водного и сельского хозяйства, сотрудничества по линии парламента.
По итогам встрчеи в верхах была принята Декларация об углублении стратегического партнерства между Узбекистаном и Туркменистаном, подписан пакет двусторонних документов. В их числе:
- План практических действий на 2022-2024 годы по активизации политического диалога, межпарламентского, торгово-экономического сотрудничества, культурно-гуманитарного обмена между Республикой Узбекистан и Туркменистаном;
- Соглашение о дальнейшем развитии двусторонних внешнеэкономических отношений;
- Соглашение о регулировании деятельности торговых домов на территориях Республики Узбекистан и Туркменистана;
- Соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области гидрометеорологии;
- План практических мер по дальнейшему расширению сотрудничества в области сельского хозяйства;
- Соглашение о регистрации лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
Также были приняты соглашения о сотрудничестве в области электроэнергетики, таможенного дела, ветеринарии и животноводства, кинематографии и других направлениях.
Затем Шавкат Мирзиёев посетил Мемориальный комплекс «Halk hakydasy» и принял участие в торжественном открытии парка «Ташкент» в Ашхабаде. После официального ужина в его честь глава Узбекистана возвратился в Ташкент.
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