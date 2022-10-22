Подведены итоги визита главы Узбекистана в Туркменистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 октября. /УЗИНФОРМ/. 21 октября пребывающий с официальным визитом в Туркменистане Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры на высшем уровне с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и встретился с Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы развития взаимодействия двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, промышленности, транспорта и логистики, водного и сельского хозяйства, сотрудничества по линии парламента.

По итогам встрчеи в верхах была принята Декларация об углублении стратегического партнерства между Узбекистаном и Туркменистаном, подписан пакет двусторонних документов. В их числе:

- План практических действий на 2022-2024 годы по активизации политического диалога, межпарламентского, торгово-экономического сотрудничества, культурно-гуманитарного обмена между Республикой Узбекистан и Туркменистаном;

- Соглашение о дальнейшем развитии двусторонних внешнеэкономических отношений;

- Соглашение о регулировании деятельности торговых домов на территориях Республики Узбекистан и Туркменистана;

- Соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области гидрометеорологии;

- План практических мер по дальнейшему расширению сотрудничества в области сельского хозяйства;

- Соглашение о регистрации лекарственных средств и из­делий медицинского назна­чения.

Также были приняты соглашения о сотрудничестве в области электроэнергетики, таможенного дела, ветеринарии и животноводства, кинематографии и других направлениях.

Затем Шавкат Мирзиёев посетил Мемориальный комплекс «Halk hakydasy» и принял участие в торжественном открытии парка «Ташкент» в Ашхабаде. После официального ужина в его честь глава Узбекистана возвратился в Ташкент.

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