



Поздравления лидеру Китая



ТАШКЕНТ, 23 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Генеральному секретарю ЦК Компартии, Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. В своем послании глава Узбекистана поздравил коллегу с избранием на третий срок на высшем государственном посту, пожелал ему крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Китая - мира и долговечного процветания. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи