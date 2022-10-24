Глава Узбекистана принял делегацию Российской Федерации

ТАШКЕНТ, 24 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в Ташкент делегацией Российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства, министром промышленности и торговли, сопредседателем совместной межправительственной комиссии Денисом Мантуровым.

В ходе аудиенции были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, бизнеса и инвестиций, ТЭК и энергетики, промышленности и других.

Днем ранее в столице Узбекистана было проведено 23-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, в котором приняла участие российская делегация. В рамках повестки дня был рассмотрен широкий спектр вопросов торгово-экономического, инвестиционного, промышленного, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран. По итогам заседания были подписаны Итоговый протокол и пакет двусторонних документов, отражающих ключевые договоренности, достигнутые в ходе мероприятия.

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