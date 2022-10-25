



Погода в Узбекистане на 26 октября



ТАШКЕНТ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 26 октября, погода по прогнозам синоптиков: 25-26 октября по республике временами пройдут дожди, по предгорным и горным районам временами осадки (дождь, снег), местами сильный. 25 октября по северу и пустынной зоне, 26 октября по республике местами возможно усиление до 15-20 м/с, 26 октября возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. в Ташкенте :

Переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 10-12о, днем 12-14о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 3-8° тепла, днем 11-16°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, временами дождь, местами сильные. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 7-12° тепла, днем 12-17°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, временами дождь, местами сильные. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 7-12° тепла, днем 12-17°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, временами дождь, местами сильные. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 9-14°, днем 15-20°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 7-12° тепла, днем 13-18°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), местами сильные. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 4-9°.

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