Погода в Узбекистане на 26 октября

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021
Архив голосований
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|36.7% (82)
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|Положительно
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|15.6% (35)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|25.4% (57)
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|Нейтрально
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|5.4% (12)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|9.8% (22)
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|Отрицательно
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|7.1% (16)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 224
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 26 октября25.10.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 26 октября, погода по прогнозам синоптиков:
25-26 октября по республике временами пройдут дожди, по предгорным и горным районам временами осадки (дождь, снег), местами сильный.
25 октября по северу и пустынной зоне, 26 октября по республике местами возможно усиление до 15-20 м/с, 26 октября возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 10-12о, днем 12-14о.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 3-8° тепла, днем 11-16°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, временами дождь, местами сильные. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 7-12° тепла, днем 12-17°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, временами дождь, местами сильные. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 7-12° тепла, днем 12-17°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, временами дождь, местами сильные. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 9-14°, днем 15-20°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 7-12° тепла, днем 13-18°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), местами сильные. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 4-9°.
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