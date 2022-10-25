Глава Узбекистана поздравил силовиков

ТАШКЕНТ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В нем говорится:

"Уважаемые сотрудники системы органов внутренних дел!



Офицеры и генералы, сержанты и рядовые!



Дорогие ветераны!



От всей души поздравляю вас с отмечаемым 25 октября Днем сотрудников органов внутренних дел Республики Узбекистан.



Наш народ знает вас как верных своей священной присяге людей, посвятивших свою жизнь благородному делу обеспечения мира и спокойствия в стране, защиты прав и свобод граждан, и высоко ценит ваш нелегкий труд.



Сотрудники системы органов внутренних дел служат прочной опорой государства и общества в успешной реализации реформ, осуществляемых в Новом Узбекистане на основе благородного принципа «Во имя чести и достоинства человека».



В нынешней сложной и тревожной обстановке в мире мы все хорошо понимаем, насколько важной задачей является обеспечение безопасности и территориальной целостности страны, укрепление мира и согласия в обществе. Поэтому в последние годы реформированию органов внутренних дел уделяется приоритетное внимание.



Последовательно реализуются Концепция общественной безопасности Республики Узбекистан и Стратегия развития системы обеспечения общественной безопасности на 2022–2025 годы, разработанные в целях создания безопасных условий жизни и полного устранения угроз миру и спокойствию во всех наших регионах.



На основе этих документов впервые были определены задачи и механизмы совместной деятельности 10 государственных органов по обеспечению надежной безопасности граждан в каждом районе и городе страны. В практику внедряются современные методы работы для выведения системы защиты прав граждан на качественно новый уровень.



В целях предупреждения преступлений и устранения причин их совершения внедрена система обсуждения правонарушений в махаллях и отраслевых ведомствах. В махаллях с относительно повышенными показателями преступности организованы пункты правопорядка, в которых налажена совместная деятельность представителей правоохранительных органов.



Для широкой пропаганды правовой культуры и предупреждения различных негативных явлений среди несовершеннолетних в школах введена должность инспектора-психолога, работа более 2 тысяч таких специалистов уже дает первые положительные результаты.



Тесное взаимодействие в махалле инспектора по профилактике с помощником хокима, лидером молодежи и женским активистом создает условия для предупреждения многих правонарушений, защиты женщин от насилия и посягательств.



Необходимо особо отметить, что на основе передового зарубежного опыта, инновационных подходов, достижений науки и цифровых технологий разрабатываются эффективные методы организации повседневной деятельности органов внутренних дел по надежной защите жизни, достоинства и собственности граждан, в том числе в киберпространстве.



С прошлого года внедрена система «102», в автоматическом режиме регистрирующая все заявления и сообщения о правонарушениях и преступлениях. Создание в областных центрах и крупных районах 75 ситуационных центров позволяет дистанционно отслеживать обстановку на улицах и в общественных местах, а также эффективно управлять силами и средствами, предоставленными для обеспечения спокойствия граждан.



Как и во всех сферах нашей жизни, в органах внутренних дел принимаются важные меры, нацеленные на либерализацию их деятельности, утверждение в этой среде атмосферы открытости и прозрачности, преобразование в по-настоящему гуманную и народную систему.



Кроме того, в настоящее время на основе широкого освоения цифровых технологий ведется работа по внедрению системы установления личности граждан с помощью электронных устройств, с отказом от практики доставления их в органы внутренних дел.



В результате последовательной реализации принятой в прошлом году Концепции по организации духовно-просветительской работы в органах внутренних дел осуществляются системные меры, направленные на усиление у сотрудников чувства патриотизма, расширение мировоззрения, повышение уровня культуры общения, что позитивно отражается на практике работы с населением.



Как яркий пример достигнутых в сфере результатов особого внимания заслуживает то, что в 2021 году коллектив Министерства внутренних дел занял второе, а в этом году – первое место в конкурсе на звание самого образцового министерства и ведомства по духовно-просветительской работе.



Уважаемые представители сферы!



Мы продолжим нашу работу по совершенствованию деятельности органов внутренних дел, оптимизации их структурных подразделений, повышению эффективности мер, направленных на обеспечение спокойной жизни населения, борьбу с коррупцией в сфере.



Сегодня одна из самых важных задач – поднять реформы в системе на новый уровень, используя имеющиеся у нас возможности и потенциал, опыт, накопленный за последние годы, а также передовые достижения зарубежных стран.



Думаю, что при внедрении в нашу жизнь принципа верховенства закона и неотвратимости наказания за преступление образцом для всех должны быть прежде всего сами сотрудники органов внутренних дел как представители близкой к народу профессии.



Особое внимание необходимо уделить вопросам внедрения современных технологий и методов работы, подготовки высокопрофессиональных кадров, совершенствования системы социальной и правовой поддержки сотрудников.



Мы мобилизуем все силы и возможности для того, чтобы каждый работник сферы, прежде всего сам наш народ, ощутили в своей повседневной жизни практические результаты реформ в системе органов внутренних дел.



Пользуясь случаем, от имени всех соотечественников выражаю вам глубокую благодарность за самоотверженный труд, преданное служение Родине и своему народу.



Еще раз искренне поздравляю всех вас с праздником, желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в вашей почетной и ответственной службе."

УЗИНФОРМ