Погода в Узбекистане на 27 октября

Погода в Узбекистане на 27 октября26.10.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 26 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 октября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура ночью 6-8о, днем 14-16о.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, местами до 0-2° мороза, днем 10-15°.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 12-17°.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 14-19°.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь, днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 14-19°.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22°.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь, днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.
УЗИНФОРМ