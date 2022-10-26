



Погода в Узбекистане на 27 октября



ТАШКЕНТ, 26 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура ночью 6-8о, днем 14-16о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, местами до 0-2° мороза, днем 10-15°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 12-17°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 14-19°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь, днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 14-19°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь, днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

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