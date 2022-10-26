Делегация МИД Узбекистана посетила Южную Корею

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 октября. /УЗИНФОРМ/. Делегация ведомства внешней политики Узбекистана во главе с министром иностранных дел Владимиром Норовым 23-26 октября пребывала с визитом в Республике Корея.

Основной целью визита явилось участие в 15-м Форуме по сотрудничеству «Центральная Азия – Республика Корея», который был организован в городе Пусан для обсуждения вопросов развития сотрудничества стран Центральной Азии и Южной Кореи в сферах политики, экономики и торговли, здравоохранения, цифровизации, туризма, окружающей среды и экономической безопасности.



Кроме того, в рамках визита Владимир Норов провел двусторонние встречи с премьер-министром Республики Корея Хан Док Су, министром иностранных дел Пак Чином, спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Ким Чжин Пхё, председателем Ассамблеи Глобального института зеленого роста (GGGI), бывшим Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, старшим вице-президентом авиакомпании «T'way Air» Ким Хюнг Йи.

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