



Погода в Узбекистане на 28 октября



ТАШКЕНТ, 27 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 28 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 6-8о тепла, днем 17-19о. в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, местами до 0-2° мороза, днем 10-15°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 17-22°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 16-21°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 16-21°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 17-22°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

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