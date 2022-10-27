Погода в Узбекистане на 28 октября

Погода в Узбекистане на 28 октября27.10.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 27 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 28 октября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 6-8о тепла, днем 17-19о.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, местами до 0-2° мороза, днем 10-15°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 17-22°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 16-21°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 16-21°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 17-22°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.
УЗИНФОРМ