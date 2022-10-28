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Обсуждены причины загрязнения воздуха в Ташкенте
28.10.2022 10:00

ТАШКЕНТ, 28 октября. /УЗИНФОРМ/. 27 октября в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Узбекистана была проведена пресс-конференция на тему «Причины загрязнения атмосферного воздуха города Ташкента и принимаемые меры».

В пресс-конференции приняли участие руководство Узгидромета, Госкомэкологии, санитарно-эпидемиологической службы мира и общественного здоровья.

Как сообщает Узгидромет,, в ходе конференции сообщалось, что фронтальные пыльные бури возникают в Узбекистане при прохождении холодных фронтов или при переносе теплым воздухом пыли из Ирана, Ирака, Афганистана.

Пыльные (песчаные) бури — это перемещение большого количества пыли, сухих частиц почвы или песка с одного места на другое под действием сильного ветра, в результате чего значительно снижается видимость.

Пыльные бури – очень частое явление в Узбекистане, как и во всей Средней Азии. По своему происхождению пыльные бури делятся на локальные (локальные) и фронтальные.

В республике увеличилось количество дней с температурой воздуха 40 градусов и выше. В пустынной зоне, на севере и юге республики количество жарких дней колеблется от 25 до 40 дней (при норме 15-30 дней). Увеличилась продолжительность засушливых периодов.

Пыльные бури обычно длятся от 1 до 5 часов, редко от 16 до 24 часов. Пыльные бури чаще возникают в самые засушливые периоды года — лето и раннюю осень. Однако в последние сухие зимы количество пыльных бурь увеличилось.

В последние годы в городе Ташкенте увеличивается количество опасных происшествий, связанных с пыльными бурями и пыльными бурями.

В столице в последнее десятилетие частицы пыли возвращались в 65% случаев при скорости ветра 15 м/с и выше.

 В 35 % случаев наблюдались пыльные бури и буревые явления с максимальной скоростью ветра 10-14 м/с.

По данным метеостанции, расположенной в городе Ташкенте, видно, что количество годовых осадков уменьшается по сравнению с климатической нормой.

Также, исходя из данных метеостанции, видно, что максимальные значения температуры воздуха, зафиксированные за многие годы, превышают 40 градусов и увеличиваются из года в год. Однако такие ситуации можно наблюдать не только на территории Узбекистана, в соседних городах Астана Республики Казахстан и Душанбе Республики Таджикистан, но и в городе Севилья в европейской стране Испании.

Соответствующим постановлением Президента Республики Узбекистан в 2020 году, Узгидромет определен компетентным государственным органом в области гидрометеорологии, мониторинга изменения климата и загрязнения окружающей среды в Республике Узбекистан.

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха осуществляется на 65 стационарных и 2 автоматических постах мониторинга, расположенных в 25 городах республики.

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха на стационарных постах проводится 3 раза в сутки (в 7:00; 13:00; 19:00 по местному времени).

Внедрение 2 автоматизированных станций, закупленных в рамках проекта совместно с ЦСИ «Замин», позволило впервые в Ташкенте отслеживать и готовить точные данные даже о мелких частицах РМ 2,5 в атмосферном воздухе.

В 2021 году в ночь с 4 на 5 ноября пылевые частицы превышали допустимую норму в 30 раз из-за сильного ветра и переносимой ветром пыли в районах соседнего города Шымкент, Казахстан.

Менее чем через год после этого инцидента произошла еще одна ситуация. Разница между двумя случаями в том, что в 2021 году были песчаные бури из соседнего Казахстана, а в текущем году была локальная пыльная буря.

В результате длительного отсутствия осадков и инверсии температуры воздуха 17 октября в городе Ташкенте в атмосферном воздухе наблюдались PM 2,5 в диапазоне от 115 до 200 мкг/м3, что выше AQI 170 (вредно для здоровья). ).

В результате наблюдений мелкие дисперсные частицы в городе Ташкенте:

RM 2,5 – 48 мкг/м3 на 2021 г.;

30 мкг/м3 в течение 9 месяцев в 2022 г.

RM 10 – 126,5 мкг/м3 на 2021 г.;

2022 г. 9 месяцев 76,2 мкг/м3. сформированный

После затяжного дождя в Ташкенте воздух чистый, как горный воздух. Городской воздух в этом году по состоянию на 14:00 26 октября он занимал 49-е место среди городов мира по качеству воздуха.
 

УЗИНФОРМ

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