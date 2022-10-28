Глава Узбекистана завершил визит в Астану

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 октября. /УЗИНФОРМ/. 27 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предпринял рабочий визит в Республику Казахстан с целью участия в прошедшем в Астане 1-м заседании глав государств в формате «Центральная Азия – Европейский Союз».

В ходе саммита лидеры Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Европейского совета Шарль Мишель и вице-премьер Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов рассмотрели актуальные аспекты дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, бизнеса, инвестиций, промышленности, технологий, энергетики, транспорта и связи, сельского хозяйства, туризма, оказания содействия Афганистану.

В своем выступлении глава Узбекистана предложил учредить Комитет экономического сотрудничества «Евросоюз – Центральная Азия» на уровне вице-премьеров и разработать Стратегическую программу по углублению торгово-экономического сотрудничества и развитию транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, с охватом целей и задач инициативы «Global Gateway».

На полях саммита также была проведена встреча глав Узбекистана и Казахстана, посвященная приоритетным аспектам двустороннего сотрудничества и повестки дня прошедшего саммита.

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