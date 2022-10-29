



Ташкент посетила делегация Организации тюркских государств



ТАШКЕНТ, 29 октября. /УЗИНФОРМ/. 28 октября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Владимир Норов провел встречу с прибывшей с визитом в страну делегацией Организации тюркских государств во главе с Генеральным секретарем ОТГ Багдадом Амреевым. В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Организации в сферах торговли и экономики, науки, образования, культуры, рассмотрен график предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.

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