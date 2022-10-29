Узбекистан посетил Президент Европейского совета

ТАШКЕНТ, 29 октября. /УЗИНФОРМ/. 28 октября Узбекистан посетил Президент Европейского совета Шарль Мишель, который прибыл в Ташкент после завершения визита в Казахстан, где принимал участие в саммите «Центральная Азия – Европейский Союз».

Программа визита главы Европейского совета включала проведение переговоров на высшем уровне с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, возложение цветов к подножию Монумента независимости, открытие нового офиса делегации Евросоюза в Узбекистане и ознакомление с историко-архитектурными памятниками Самарканда, а также Шарль Мишель посадил дерево на Аллее почетных гостей в резиденции «Куксарой».

В ходе переговоров на высшем уровне в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций были рассмотрены вопросы развития взаимодействия Узбекистана и Евросоюза в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, инноваций, технологий и цифровизации, «зеленой» экономики, транспорта и связи, банков и финансов, экологии, образования, туризма.

По итогам переговоров стороны выступили с совместным заявлением.

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