Проведен очередной раунд узбекско-азербайджанских консульских консультаций

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 октября. /УЗИНФОРМ/. 28 октября в столице Азербайджана был проведен 2-й раунд консульских консультаций по линии ведомств иностранных дел Узбекистана и Азербайджана, в котором приняли участие представители консульских служб внешнеполитических ведомств, правоохранительных и других структур обеих стран.



В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития двустороннего взаимодействия по линии консульских служб и правоохранительных органов, прежде всего, в сфере защиты прав и интересов граждан.



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