При давке в Сеуле погиб 1 гражданин Узбекистана

ТАШКЕНТ, 31 октября. /УЗИНФОРМ/. Ведомство внешней политики Узбекистана распространило сообщение, что при давке в столице Южной Кореи, Сеуле, имевшей место 29 октября, погиб 1 гражданин Узбекистана.

В заявлении говорится:

"По информации Посольства нашей страны в г.Сеуле, по состоянию на 12.00ч. 30 октября 2022 года один гражданин Узбекистана числится среди погибших в результате давки в районе Итхэвон. Еще один соотечественник госпитализирован, состояние которого оценивается как удовлетворительное.

Посольство взяло ситуацию на контроль, решает консульско-правовые и организационные вопросы, связанные с транспортировкой тела погибшего на Родину, поддерживает постоянный связь с медицинским учреждением, где находится гражданин Узбекистана.

Выражая соболезнования родным и близким покойного, напоминаем, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Республики Корея, могут в необходимых случаях обратиться в Посольство нашей страны в г.Сеуле."

УЗИНФОРМ