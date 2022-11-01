



Погода в Узбекистане на 2 ноября



ТАШКЕНТ, 1 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 2 ноября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью и днем 11-13° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 13-18° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13° тепла, днем 10-15° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13° тепла, днем 10-15° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 14-19° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13° тепла, днем 10-15° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 2-7° тепла.

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