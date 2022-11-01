Ташкент посетила глава МИД Германии

ТАШКЕНТ, 1 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте в рамках визита в страну министра иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналены Бербок была проведена ее встреча с руководителем внешнеполитического ведомства Узбекистана Владимиром Норовым.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы развития взаимодействия двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, по линии МИД и парламента, сферах инвестиций, банков и финансов, ТЭК, энергетики, промышленности, машиностроения, строительства, сельского хозяйства, цифровизации, «зеленой» экономики, здравоохранения, охраны окружающей среды и других.

Также был проведен обмен мнениями по актуальным проблемам региональной и мировой политики, представляющим взаимный интерес.

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